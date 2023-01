D

urante mucho tiempo, poco se sabía del Poder Judicial federal, no era noticia ni fuente de polémicas en medios o en redes sociales; era el poder menos conocido; sin embargo, junto con los otros poderes, compartía el honor que la Constitución les reconoce de ejercer la soberanía popular; ciertamente es un poder que se distingue de los primeros, en al menos dos características; los otros, el Legislativo y el Ejecutivo, son de elección popular, el Judicial no. Además, para formar parte del Poder Judicial, al menos para la mayoría de sus cargos más elevados, se requiere un título profesional, el de licenciado en derecho o abogado.

Para ser presidente no se exige ningún título profesional; lo mismo sucede tratándose de senadores o de diputados, en cambio, para pertenecer al Poder Judicial se necesita cédula profesional registrada que acredite conocimientos en la ciencia jurídica.

El tiempo corrió y ahora es distinto; con frecuencia, noticias sobre el Poder Judicial federal se encuentran en el centro del debate público y menciones a su composición o a sus resoluciones, se hacen seguido en las mañaneras presidenciales. ¿Qué pasó?, ¿por qué esto?

Aventuro esta respuesta: durante el largo periodo del priísmo inamovible, después, durante los 30 años del neoliberalismo, el Poder Judicial gozó de autonomía relativa, como la de los otros poderes y se autolimitaba para no chocar con la principal institución política; la Presidencia de la República. Dos recuerdos de aquella época así lo confirman; tuvo la Suprema Corte de Justicia, desde que se aprobó la Constitución Mexicana en 1917, una potestad que casi nunca ejerció, era la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos y violaciones al voto público; podía hacerlo por propia iniciativa o a petición de parte interesada.

Me tocó acompañar al entonces presidente del PAN (cuando en ese partido había muchos ciudadanos idealistas y convencidos) Adolfo Christlieb Ibarrola, para solicitar al presidente de la Corte que hiciera uso de su facultad investigadora en el caso del fraude electoral cometido contra el licenciado Salvador Rosas Magallón en el estado de Baja California.

Conocí por ello la oficina de quien presidía el alto tribunal; era sabido entonces, que los altos funcionarios lucían en sus escritorios un teléfono rojo para recibir las llamadas directas del presidente de la República, quien ejercía, como se sabe, liderazgo y amplio poder sin justificación legal alguna. Lo que entonces me asombró es que el presidente de la Corte no tenía solamente un teléfono rojo, tenía en un rincón de su amplia oficina una caseta telefónica con ese color, no sólo era un teléfono rojo, toda una caseta roja para hablar dentro de ella sin que nadie lo escuchara.