Lunes 2 de enero de 2023, p. 4

Otro nicho en el mundo de la moda maridado con el de los maniquíes es el de los fotógrafos, a quienes el tema de la explotación laboral tampoco les es ajeno.

Jude Rojas ha trabajado para campañas grandes de empresas fast fashion y ahora estudia otra carrera, porque como fotógrafo de moda no hay un futuro real. Hay limitantes que los dueños de empresas grandes imponen , dice a La Jornada. Ves lo que está por fuera, lo bonito. Incluso hablan de inclusión, pero cuando estás adentro te das cuenta de que hay mucha farsa .

Cuando comenzó en esa actividad no se percató de que las agencias lo explotaban, no pagaban. “Te decían algo así como ‘estás aprendiendo’, para no liquidar. No lo vi como malo porque era experiencia, pero incluso en el corporativo en el que trabajó había clasismo, racismo y gordofobia en su máximo esplendor. Hay un sector de fotógrafos y diseñadores a los que les va muy bien, pero es un grupo selecto al que es difícil acceder .