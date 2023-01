Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. 3

En México, entre 1999 y 2019, la industria de la moda vivió un despunte, aunque no ha concretado la formalidad como tal. Hay una gran explotación laboral escondida y disfrazada de glamur que es muy grave y no se visibiliza , dice a La Jornada María Estebaranz, quien se dedica al modelaje: No hay leyes claras. La moda no paga. Es difícil que puedas vivir de ésta . Y subraya: “cuando la gente ve esas fotos bonitas con esas campañas, no sabe todo lo que hay detrás… El trabajo es muy informal”.

Estebaranz, quien también estudió teatro e historia del arte, lanza sus dardos contra empresas y despachos: En una nunca me pagaron, todo fue intercambio, o al menos me dijeron eso, hasta que llegué a la agencia donde estoy, donde he encontrado un mejor ambiente, donde al menos no hacen comentarios sobre mi cuerpo .

Lo más impactante para muchos que se adentran en el modelaje es que, como comenta la investigadora social Angela Rivera, rápidamente se desmorona esa imagen idealizada de lujo y excentricidades asociadas con el divertimento y el placer .

Estebaranz recalca la pesadilla que significa el pago en especie. En su primer año y medio de trabajo nunca le pagaron con dinero porque le decían que ganaba experiencia. Otras cosa es el cobro a 90 días, no importa si se es modelo, maquillista, stylist… la agencia sabe que el pago es a ese tiempo. Además de la falta de salario está la amenaza de no dar las tallas. A las modelos a veces les piden medidas que son inalcanzables, “sin contar con la gran cantidad de desórdenes alimenticios que existen de niñas menores de edad que llegan a castings y que ni siquiera pueden caminar bien de lo mal que están alimentadas”.

Hubo una agencia que Estebaranz rechazó porque querían que redujera medidas, pero de pie, cuenta que se le podían contar las costillas. En una audición se conmocionó luego de ver a una joven de 13 años que de lo mal alimentada que estaba no podía pasar un escalón. Son chavas que están comenzando con desórdenes alimenticios. Y como esas historias hay miles .