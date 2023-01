A 95 por ciento no le va bien , afirma De Aparicio, quien pertenece a un pequeño sector de las afortunadas a las que sí, pero luego de recorrer su propia pasarela de vida con malas experiencias. Ella ha pasado por dos agencias y ahora tiene una trayectoria amplia con campañas para marcas internacionales –apareció en la portada de Vogue–, pero recuerda el maltrato laboral. Y su historia no es inusual en esta industria. Cuando llegó a la Ciudad de México desde su natal Veracruz convocada por una agencia, tuvo que pagar su transporte. Arribó a un depa de modelos , lugares pequeños rentados por las agencias en los que se les alquilan las camas; en estos espacios pernoctan unas siete u ocho personas.

Las modelos no tienen contratos y cuando llegan a contar con uno son desventajosos y abusivos. Los pagos en especie son comunes (ropa, zapatos o accesorios, como trueque). Si reciben retribución monetaria, las liquidaciones son a meses y la seguridad social no existe. “Para las agencias (de modelaje) somos mercancía. No nos ven como seres humanos… casi todos en la industria nos ven así”, lamentó en Instagram Jimena de Aparicio, veracruzana destacada de la escena mexicana y que ha levantado la voz.

La presión por la apariencia física es dura y constante. Cuando Aparicio conoció al dueño de la agencia, sin más le dijo: “Estás gorda, das asco, te ves horrible…” Al quinto día estaba harta y quería regresar a su tierra antes de soportar este tipo de trato, que por lo regular sufren muchas. Jimena es un tipo de modelo con perfil nacional que se abre paso al margen de los más utilizados provenientes de Europa.

Fue persistente, pero tocó fondo: una vez no podía pararse de la cama por una colitis que terminó en algo peor debido a la mala alimentación, y aún así su ex agencia quería que hiciera castings sin descanso. Aquella ocasión pidió que le dieran parte del dinero que había generado para pagar su atención médica, pero la respuesta fue la clásica: “el cliente de la agencia aún no ha depositado. Nunca te quieren pagar; la agencia te jinetea la lana”.

Algunas compañías se aprovechan de que no hay seguridad social ni contratos, lo que hasta ahora es un debate interno . Y se cree que las modelos ganan mucho dinero pero no , según De Aparicio, quien relata que en un tiempo de limitación económica subió una foto a sus redes: con cinco pesos en el bolsillo hasta que la agencia se digne a pagarme .

Además, habla de la presión a la que la sometía su booker –dentro de la agencia es la persona que guía sus carreras–, al insistir en su peso. Ellos te meten la presión y si no quieres aceptar un proyecto te bloquean durante días . Ella llegó a aceptar todo, tanto que no comía por estar de un lado a otro. De Aparicio acabó con un siquiatra. No me sentía valorada , recuerda. Y ahora no me da miedo hablar porque si se me cierran las puertas me voy a trabajar de otra cosa .

Dice que ahora pone sus límites, aunque recuerda que en sus inicios llegó a cobrar 500 pesos por ocho horas de trabajo. Te lavan el cerebro diciéndote que ganas experiencia y que hay que ser agradecido porque nos están dando una oportunidad, pero tienes que aceptar un pago muy bajo o un pago que te tardará meses en llegar. De prestaciones, cero, así como si te pasa algún accidente en el trabajo, pues que te vaya bien porque no hay para médicos ni nada... Las chicas que quieran entrar tienen que prepararse para lo peor .

Y es que si eres modelo tienes que aguantar todo lo que se te demande , le dijo en una ocasión la diseñadora Karla Fernández durante un show del Mercedes Benz Fashion Week México. Era el desfile de los modistas Fernández y Cansino, y De Aparicio debía aparecer con los senos al aire, algo que a ella le incomodaba. Solicitó a la diseñadora cubrir esa parte de su cuerpo pero se negó porque “así no podría lucir bien su diseño.