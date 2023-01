Benedicto XVI conocía de primera mano la magnitud del problema, pues desde 1982 estuvo al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, responsable de esos casos. Ratzinger decidió en 2001 procesar a los obispos de todo el mundo que no castigaban a quienes cometían abusos y sólo los trasladaban a otra parroquia donde reincidían.

Ya en 2010, artículos en el semanario alemán Der Spiegel y en el diario estadunidense The New York Times acusaron al Papa de encubrir, en su época de arzobispo de Munich-Freising, al sacerdote Peter Hullerman, quien abusó de niños en los años 80, y a quien solo obligó a ir a terapia antes de reinstaurarlo como cura.

En octubre de 2012, su ex mayordomo, Paolo Gabriele, fue declarado culpable de robo con agravantes después de que la policía del Vaticano encontró una gran cantidad de documentos papales en su apartamento.

Gabriele entregó los documentos al periodista italiano Gianluigi Nuzzi, quien publicó un libro en el que reveló luchas de poder, intrigas, denuncias de corrupción y relaciones homosexuales en los niveles más altos de la Iglesia católica.

El ex mayordomo consideró que esta filtración era necesaria pues pensaba que Benedicto XVI no estaba siendo informado de la maldad y la corrupción en el Vaticano, y que exponerlas públicamente devolvería a la Iglesia al camino correcto. El 11 de febrero de 2013 Benedicto XVI anunció su renuncia al cargo y aseguró no tener la fuerza necesaria para continuar con su papado.