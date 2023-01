Tres priístas manifestaron interés en abanderar la coalición y contender por la gubernatura: Manolo Jiménez Salinas, ex alcalde de Saltillo cercano al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en cuya administración se desempeña como secretario de Inclusión y Desarrollo Social; el presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y el diputado federal Jericó Abramo Masso.

Esta vez la ley permitirá el voto de personas recluidas en centros penitenciarios que todavía no reciben sentencia condenatoria. El IEC prevé que sufraguen al menos 2 mil de ellos.

Saltillo, Coah., El proceso electoral que renovará, con las elecciones del próximo 4 de junio, la gubernatura y los 27 diputados locales –16 de mayoría relativa y 11 de representación proporcional– se inició este domingo en una competencia en la que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no ha perdido el gobierno estatal desde su fundación y mantiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo local, busca aliarse con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para enfrentar el avance de Morena.

Morena dijo que la definición del aspirante sería por encuesta. El senador Guadiana Tijerina, empresario minero y ganadero, ganó el ejercicio y Mejía Berdeja quedó en tercer lugar, superado también por el ex panista Luis Fernando Salazar Fernández, consejero nacional de Morena y ex diputado federal. En cuarto lugar quedó otro ex panista, Reyes Flores Hurtado, delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad.

Ricardo Mejía es originario de Torreón y en marzo pasado regresó a Coahuila para hacer política, luego de 18 años de ausencia y de incursionar electoralmente en el estado de Guerrero, donde fue diputado local y aspirante a la alcaldía de Acapulco por Movimiento Ciudadano.

Volvió a Coahuila hace nueve meses para promocionar la consulta popular de revocación de mandato, y de paso impulsar su imagen con la instalación de anuncios panorámicos en las principales ciudades del estado, reuniones públicas y marchas.

En dos ocasiones el IEC le ordenó quitar sus espectaculares, lo que no cumplió.

Influencer en acción

Marlenne Cañas Romero es un personaje de redes sociales, esposa de Mejía Berdeja y su principal publicista. En una publicación que hizo en Facebook ayer, sugirió que su marido se postulará a la gubernatura incluso sin ser candidato de Morena.

Con o sin Morena vamos juntos. Les vamos a demostrar que el pueblo decide. Los quiero mucho , escribió. Cañas Romero también criticó la encuesta como método para elegir al abanderado y se manifestó por que Morena llame a elecciones abiertas a la militancia.

Armando Guadiana tiene el respaldo de la mitad de los consejeros estatales, de Reyes Flores Hurtado y de Luis Fernando Salazar.

El ex alcalde de Acuña y ex diputado federal, Evaristo Lenin Pérez Rivera también dijo que pretende competir por la gubernatura. Es dirigente del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila (UDC), que hace 30 años fundó su padre Evaristo Pérez Arreola, ex secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pérez Rivera busca consolidar una alianza entre UDC y Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el calendario electoral, el 13 de enero es el último día para que los servidores públicos con aspiraciones electorales se separen de sus cargos. El plazo para que los candidatos independientes recauden firmas de apoyo ciudadano va del 10 de enero al 12 de febrero, mientras el periodo de precampañas será del 14 de enero y al 12 de febrero.

Los registros de abanderados se realizarán del 23 al 27 marzo, y la campaña electoral del 2 de abril al 31 de mayo.