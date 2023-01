Rubén Villalpando

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. 25

Ciudad Juárez, Chih., Minutos después de las siete de la mañana, Dolores estaba por llegar a la caseta de ingreso del Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 para visitar a su hijo, preso desde hace tres años por delitos contra la salud.

De pronto, irrumpieron al menos 12 hombres armados con rifles de asalto y equipo táctico, quienes gritaron: ¡Todos al suelo! Mataron a dos custodios apostados en la entrada e hirieron a dos familiares de los internos.

Los sicarios integraban un comando presuntamente de la pandilla Los Mexicles, perteneciente al grupo Gente Nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa. Irrumpieron en seis camionetas, algunas blindadas, cuando se iniciaba la visita a los reclusos con motivo del Año Nuevo.

En no más de 10 minutos, mataron a 10 celadores y cinco reclusos, y lesionaron a 12 personas (presos, guardias y civiles); su objetivo: liberar a 24 convictos de su organización delincuencial.

Algunos de los evadidos despojaron a civiles de sus vehículos en las inmediaciones de la cárcel; a una mujer le robaron un vehículo Hummer y a un conductor de Uber le quitaron el automóvil. Hubo reportes de al menos otros cuatro vehículos hurtados en esa zona.

Elementos de seguridad repelieron el ataque y en el fuego cruzado quedaron al menos 100 parientes de las personas privadas de la libertad, entre ellos mujeres y niños que se encontraban en el área de aduana. Fueron dos horas de disparos.

El asalto a la cárcel devino motín, ya que en dos sectores grupos de internos prendieron fuego a cobijas y colchones y realizaron disparos para retrasar el ingreso de las fuerzas del orden, reveló un comandante de la Agencia Estatal de Investigación.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que Los Mexicles atacaron a los celadores desde fuera de la cárcel y desde el interior para facilitar la incursión y el rescate de 24 de sus cómplices.

Aseguraron que escaparon Ernesto Piñón de la Cruz, El Neto, y César Vega Muñoz, Chilín, cabecillas de Los Mexicles, recluidos desde 2009 por crimen organizado y secuestro.

El Neto es señalado como el responsable de planear el llamado jueves negro del pasado 11 de agosto, cuando, para evitar que lo trasladaran a otro reclusorio, sicarios de Los Mexicles incendiaron autobuses, atacaron tiendas y a civiles, con saldo de 11 muertos, entre ellos niños y mujeres inocentes.

Quedamos tirados en el suelo. Como familiares de personas detenidas, sabemos que no debemos provocarlos, no movernos para no provocar su enojo , relató Dolores, de 45 años. Hace un lustro asesinaron a uno de sus hijos en una ejecución múltiple.

Custodios habrían entregado armas a presos

Narró que cuando los gatilleros entraron a la prisión, el que vigilaba el acceso, “un mocoso de entre 18 y 20 años con cara de enojo, nos dijo apuntándonos con el rifle: Arrástrense para ese lugar, cabroncitas, para aquel lado, en ese rincón, sin ver a la salida .

“Éramos como 30 personas, la mayoría mujeres, algunas menores, y obedecimos de inmediato hasta que salieron con sus presos, creo que de la crujía, cinco de Los Mexicles –agregó al tiempo que volteó hacia la caseta–. La sangre salía del suelo como un chorro de agua y todo duró no más de 10 minutos.”

Dolores comentó que desde el miércoles pasado “entre los internos se sabía que habría problemas e ingresaron armas que les llevaron los custodios; era algo preparado para un rescate.