De La Redacción y Agencias

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. a10

Entre los artistas que murieron este 2022 se cuenta el innovador actor Sidney Poitier, quien, con enorme dignidad, interpretó papeles que ayudaron a cambiar la forma en que la comunidad negra era mostrada en la pantalla. Se convirtió en el primer intérprete de raza de color en ganar el Óscar a mejor actor por la película Los lirios del valle, de 1963.

Otros en el mundo de las artes y el entretenimiento que se fueron en 2022 son el director Jean-Luc Godard; el astro de rock Meat Loaf; la cantante y compositora Christine McVie, de la banda Fleetwood Mac; el baterista Taylor Hawkins, de Foo Fighters; el tecladista de Depeche Mode, Andy Fletch Fletcher; la cantante y actriz Olivia Newton-John; el rapero Coolio; las cantantes Ronnie Spector, Judith Durham y Gal Costa, así como los actores Angela Lansbury, Leslie Jordan, Bob Saget, Tony Dow y Ray Liotta. A continuación, una lista mensual.

Enero

Sidney Poitier falleció el 6 de ese mes. En tanto, Bob Saget, de 65 años, actor y comediante conocido por interpretar al padre soltero Danny Tanner en la comedia Full House y por ser el anfitrión bromista de America’s Funniest Home Videos, murió el 9.

Meat Loaf, de 74 años. El superastro del rock amado por su álbum Bat Out of Hell y por himnos teatrales oscuros como Paradise by the Dashboard Light, Two Out of Three Ain’t Bad y I’d Do Anything for Love But I Won’t Do That, el 20.

Diego Verdaguer, de 70 años fue un cantante y compositor argentino cuyos éxitos románticos como Corazón de papel y Volveré vendieron casi 50 millones de copias. Su deceso ocurrió el día 27.

Febrero

El 7 de este mes, Douglas Trumbull, de 79 años, maestro de los efectos visuales que mostró a las audiencias del cine imágenes indelebles del futuro y del espacio en filmes como 2001: Odisea en el espacio, Encuentros del tercer tipo y Blade Runner.

Betty Davis, de 77 años. Fue cantante, modelo y compositora de funk audaz y pionera de las décadas de los 60 y 70 a quien se le atribuyó inspirar a su esposo Miles Davis la histórica fusión del jazz con sonidos más contemporáneos, el día 9.

Marzo

Brent Renaud, de 50 años, fue un aclamado cineasta que viajó a algunos de los rincones más oscuros y peligrosos del mundo para realizar documentales que transportaron a las audiencias a esos lugares de sufrimiento poco conocidos, el 13 de marzo fue asesinado en Ucrania cuando las fuerzas rusas abrieron fuego contra su vehículo.

Taylor Hawkins, de 50 años. Durante 25 años fue el baterista de Foo Fighters y mejor amigo del líder Dave Grohl, murió el 25.

Abril

Estelle Harris, de 93 años. Falleció el día 2. Se abrió camino en la historia de la televisión como la madre enojona de George Costanza en Seinfeld, y dio voz a Mrs. Potato Head en la franquicia Toy Story.

Liz Sheridan, de 93 años, quien interpretó a la mamá cariñosa de Jerry Seinfeld en la exitosa comedia homónima murió el día 15.

Mayo

El compositor griego de música electrónica que escribió la inolvidable pista sonora de la película Carros de fuego, con la que ganó el Premio de la Academia, y música para docenas de otras películas, documentales y series de televisión, Vangelis, se fue a los 79 años el día 17.

A los 67 años murió Ray Liotta, el 26 del mes en comento. Actor conocido por interpretar al mafioso Henry Hill en Buenos muchachos y al jugador de beisbol Shoeless Joe Jackson en El campo de los sueños.

Andy Fletch Fletcher, de 60 años. Tecladista del gigante británico del synth-pop Depeche Mode durante más de 40 años, pereció el 26.

Junio

Jim Seals, de 80 años, quien hizo un duo con Dash Crofts en éxitos del soft-rock de la década de los 70 como Brisas de verano y Diamond Girl, perdió la vida el 6.

Jean-Louis Trintignant, de 91 años, leyenda del cine francés y piloto aficionado de autos de carreras, quien fue aclamado por su papel protagónico en la película ganadora del Óscar Un hombre y una mujer hace medio siglo, y después retrató la brutalidad del envejecimiento en sus últimos años, se fue el 17.

Julio

James Caan, de 82 años. El tipo duro de cabello rizado conocido por los fanáticos del cine como el temperamental Sonny Corleone de El Padrino y para el público de la televisión como el jefe del casino en Las Vegas, murió el 6.