Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. 9

Perspectivas frescas en un mundo cambiante son las que promete el Hay Festival para 2023 con un cartel en el que conviven lo mismo la cantante pop Dua Lipa que la afamada novelista Margaret Atwood para su principal edición en Gales. El encuentro cultural y literario organizado desde el Reino Unido adelantó parte de sus actividades para este año que comienza.

Julie Finch, director del Hay Festival, declaró: Estamos encantados de compartir esta vista previa del programa de la próxima primavera, con una promesa y algunas delicias iniciales a medida que construimos una lista de escritores e intérpretes para inspirar, explorar y entretener , de acuerdo con un comunicado que sorprende con la revelación adelantada de las participaciones tempranas, en el festival que se llevará a cabo del 25 de mayo al 4 de junio, con una programación amplia e inclusiva .

Para su incursión en el festival inglés, la estrella Dua Lipa grabará en vivo uno de los episodios de su podcast At Your Service, a los que suele invitar a personalidades del cine, la música y la literatura. Sobre su participación, la celebridad entre el público joven expresó estar encantada de ir el próximo año para compartir historias en el escenario y fuera de él con algunos de mis autores favoritos, y para absorber la inspiración junto con mis compañeros amantes de los libros .