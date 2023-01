Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. 6

Un sombrero es un casi como una máscara , dijo alguna vez Leandro Gato Barbieri, saxofonista nacido el 28 de noviembre de 1932 en Rosario, Argentina.

La biografía de Sergio Pujol, Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo, novedad bibliográfica de Editorial Planeta, no busca quitar el sombrero al enigmático protagonista, ya que las diferentes existencias musicales de Gato son suficientemente ricas, y capturarlas supone un desafío: “El mayor obstáculo está en el tema mismo: un músico que vivió mucho más tiempo fuera de Argentina, que tuvo y conserva una vigencia internacional; si bien no sé había escrito un libro sobre Gato, el obstáculo era combinar fuentes escritas y testimonios orales.

“La pandemia llevó a la gente que estaba en sus casas a mantener comunicación con todo el mundo; me facilitó levantar el teléfono, llamar a Beverly Hills y hablar media hora con Lalo Schifrin, pero Gato anduvo por todas partes, vivió y giró por todo el mundo; todo lo que tenía que ver con la recepción crítica y su relación con el público fue complicado.”

Ir tras los pasos de Gato Barbieri supone contar una historia muy particular, en la cual uno de los trabajos es conectar los diferentes giros en su estilo, que pueden parecer opuestos a la primera escucha. Hay un Gato de años formativos en Buenos Aires, donde aun con un acceso restringido a las novedades musicales, se coció el disco B.A Jazz (1961), con resultados que trascendieron la mera reverencia a los tótems jazzeros.

Dentro de la historia, muchas veces se toma a las grandes orquestas como un obstáculo fijo que los músicos más creativos han tenido que saltar para lograr mayor expresividad, omitiendo que era un formato no solo propio del jazz, sino que las big bands reinterpretaron la música popular de su época: “En muchos otros países, salvo en Estados Unidos, tocar en una orquesta de jazz era un entrenamiento para aprender otras músicas, algunas cercanas, como los ritmos latinos, y otras más alejadas, como sambas o milongas, repertorio de la música argentina interpretada por orquestas.

“Se formó escuchando a Charlie Parker, las grandes orquestas también, pero sobre todo los combos con menos integrantes, como los de Charlie Parker con Dizzy Gillespie, Lee Konitz, Sonny Rollins y John Coltrane. Esa formación la obtuvo en Buenos Aires, cuando dejó la ciudad ya era un músico completo desde el punto de vista técnico; llegó a Europa con la experiencia en esa trama cultural tan interesante, incluyendo una participación en la adaptación cinematográfica del cuento de Cortázar sobre Parker, El perseguidor.”

Vivencias con Don Cherry