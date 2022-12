E

ste 2023, a punto de inaugurar, se cumplirán 50 años del golpe de Estado de Pinochet, punto de inicio de un régimen que torturaba a la oposición al ritmo de Libre, el gran éxito de Nino Bravo en aquel 1973. El mundo ya era un lugar distópico hace medio siglo. Lo continúa siendo, quizás algo más, pero no significa que vaya a acabarse.

Nos asomamos a 2023 atenazados por varias crisis cruzadas, en forma de lo que a ratos llamamos crisis energética, a ratos crisis climática, de la biodiversidad o, para intentar englobarlo todo, ecosocial. El momento es confuso, pero fijar el retrovisor en aquel inicio de los 70 quizá nos ayude a desenterrar genealogías sepultadas y arrojar algo de luz. Para ello hay que convenir en que el bombardeo sobre La Moneda no supuso sólo un cambio de régimen más en un país latinoamericano; fue el inicio estruendoso de la fase neoliberal del capitalismo, que llegó al mundo acabando con una original experiencia socialista democrática, una vía más apta para la bicicleta que para el coche, en feliz expresión de un secretario del Gobierno de Allende, José Antonio Viera-Gallo, quien hace medio siglo advirtió que el socialismo puede llegar sólo sobre dos ruedas.

La cita procede del pequeño ensayo de Ivan Illich Energía y Equidad. Los límites sociales de la velocidad, publicado precisamente en 1973 y enmarcado en la eclosión intelectual de aquellos años. Varios trabajos de capital importancia coincidieron en esa época, desde disciplinas diversas, en la inviabilidad intrínseca de un sistema que requiere de un crecimiento económico constante y que mide su desempeño sólo mediante el PIB. La hegemonía neoliberal echó toneladas de tierra sobre estos autores.

La primera es la obra magna del economista rumano Nicholas Georgescu-Roegen: La ley de la entropía y el proceso económico, de 1971. Se trata de una enmienda a la totalidad a la disciplina económica vigente, realizada con rigor desde la propia economía, la matemática y la física. Imposible resumir una obra que da la vuelta a la ciencia económica como Galileo se la dio a la astronomía y que, como el renacentista, fue condenada al ostracismo por su herejía.

Pero que no sea por no intentarlo: Georgescu-Roegen defendió de forma pionera la aplicación a la economía de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que no es sino la tendencia inevitable de algo al de-sorden y al desgaste. Esto le llevó a subrayar que el proceso económico y la producción de cualquier bien se incardinan en un planeta de materias finitas y requieren de una energía que, inevitablemente, se disipará parcialmente en forma de calor. No se puede crecer infinitamente, nos advierte Georgescu-Roegen.