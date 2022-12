D

os historias le sirven a Sarah Chaney en su más reciente libro, Am I Normal?, para contarnos la historia de lo normal. Las dos ocurrieron en Estados Unidos. En 1942, un sexólogo y un escultor –Dickinson y Belskie– hicieron las figuras de los estadunidenses promedio a los que se llamó Norma y Norman. Blancos, proporcionados y saludables, sus medidas surgieron de los datos estadísticos recabados, sumados, divididos, por ambos entre sus conocidas y conocidos. Pero, cuando en 1945 un periódico convocó a un concurso para saber quién tenía las proporciones de Norma, de más de 4 mil asistentes, nadie, ni una mujer real, los tuvo. El premio se lo llevó quien más se aproximó, Martha Skidmore, que se ve sin cintura y con los hombros caídos en comparación con el ideal, la escultura.

La otra historia es la de Middletown, un pueblito de Indiana, Muncie, al que dos antropólogos, Helen y Robert Lynd, quisieron bautizar como el típico en 1924. Para ellos, lo habitual era una especie de promedio. El problema fue el mismo que con las esculturas: la descripción en su estudio antropológico se confundió con un juicio y, tras un periodo de su publicación, como un deber ser. De Muncie, los Lynd excluyeron a casi 10 por ciento de su población que era afroestadunidense. Tampoco mencionaron en su estudio que el ayuntamiento era controlado por el Ku Klux Klan, que usaba a los boy scouts contra los templos católicos y las sinagogas. Obviaron también a las mujeres que sostenían sus hogares. Así, los Lynd crearon otro ideal, un típico pueblo estadunidense que no se ajustaba a la realidad de Muncie, sino a su propia aspiración: la clase media blanca de las ciudades pequeñas, con una familia en la que el varón mantiene a la esposa, que se dedica al hogar, y cuya vida sucede sin los sobresaltos del racismo. El problema es que Middletown era tan real como Los Picapiedra.

El ideal fue construido por un público lector desesperado por la crisis de 1929, año de publicación del estudio, y que necesitaba algo que ambicionar o, en su defecto, simular. No le importó la realidad de que, en el verdadero Muncie, 72 por ciento de sus habitantes fueran obreros y agricultores.