Expresó, no obstante, que hasta el momento no ha sido fácil , pues las partes son muy perseverantes en sus planteamientos, nadie quiere ceder, se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza .

López Obrador aprovechó para pedir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presente en la conferencia, que no se dejen de lado las investigaciones de la agresión que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre.

Nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió; que no quede ninguna sospecha , dijo el mandatario. “Queremos ver el asunto de Ciro, o sea, no (suceda) que se pasó el tiempo, imagínense, y queda eso ahí sin aclarar. Se tiene que aclarar. A ver, es que interesantísimo terminar el año así para que no nos esté queriendo arrinconar… ¿Cómo se llama? Artículo 19, Netflix”.

Sheinbaum señaló que se tienen identificados los vehículos implicados en el ataque y que también han sido ubicados los presuntos autores materiales.

López Obrador detalló que este caso se investiga no porque se trate de un periodista famoso , sino porque su gobierno tiene una política de cero impunidad.

Afirmó que respecto a las indagatorias relacionadas con los 13 periodistas asesinados en 2022 hay 32 personas detenidas o buscadas por su presunta responsabilidad en los crímenes, cinco han sido sentenciadas y 20 más están vinculadas a proceso.

Mostró una tabla en la que se indica que en tres casos, sin embargo, no hay ningún detenido ni buscado, y en cuatro casos no hay presuntos responsables vinculados a proceso.