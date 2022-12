E

l 31 de diciembre de hace 29 años todo estaba listo en las montañas del sureste mexicano. Ese mismo mes ya circulaba en las comunidades El Despertador Mexicano, el periódico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización político-militar que horas más tarde se daría a conocer en el mundo entero, primero por una guerra, luego por sus demandas y más tarde por la construcción de su autonomía.

Cinco presidentes de la República han pasado desde entonces, dos del PRI, dos del PAN y uno, el actual, de Morena, pero para las comunidades nada que no haya nacido de su organización ha cambiado. Nadie en su sano juicio puede regatear sus logros internos resumidos en la construcción de una mejor vida. Nadie, tampoco, puede menospreciar sus aportes a la vida política nacional e internacional, no sólo en materia indígena. Pero mezquindades no han faltado y sus silencios, como el actual, han sido interpretados como debilidad, división, debate interno y hasta la existencia les han negado, aunque la realidad diga lo contrario.