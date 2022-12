Afp, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. 17

Brasilia. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, se despidió entre lágrimas de sus seguidores ayer, en redes sociales, en las que declaró haber perdido una batalla pero no la guerra , poco después de que salió del país hacia Estados Unidos a dos días de la toma de posesión del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva. El mundo no se acabará el primero de enero (...) Tenemos un gran futuro. Perdimos una batalla, pero no la guerra , afirmó el mandatario durante una transmisión en vivo, la primera que realiza desde la elección de octubre pasado, que favoreció a Lula por 50.9 contra 49.1 por ciento.

Bolsonaro se dirigió a los centenares de seguidores que continúan movilizados frente a sedes militares en Brasilia y otras ciudades pidiendo una intervención de las fuerzas armadas para impedir el regreso del líder izquierdista al poder. Algunos deben estar criticándome, diciendo que podría haber hecho esto o aquello (...) No puedo hacer algo bien hecho sin que los efectos colaterales sean demasiado dañinos .

Afuera de la residencia oficial de Alvorada, manifestantes que seguían el mensaje en su celular lo llamaron cobarde y sinvergüenza , constataron las agencia Afp y Ap.

Jamás esperaba llegar hasta ahí , decía mientras tanto el mandatario, entre lágrimas. Como mínimo, atrasamos cuatro años el hundimiento de Brasil en esta ideología nefasta que es la izquierda (...). Di lo mejor de mí , añadió.

Tras su derrota, Bolsonaro se había recluido en la residencia oficial; aunque autorizó la transición gubernamental, no reconoció públicamente la victoria de su contrincante.