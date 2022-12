Abril del Río

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. a10

Nelson Vargas recordó al Rey de persona que fue Pelé, a quien recibió en una improvisada cena en su casa, cuando en 2004 era director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, puesto por el que el ex futbolista se compadeció del entrenador y empresario.

Fue una reunión organizada a petición del periodista José Ramón Fernández, apenas unas horas antes de la llegada del astro, en una de las tantas visitas que hizo a México, relacionadas con sus actividades de mercadotecnia.

Pelé le compartió la mala experiencia que había tenido como ministro del Deporte en Brasil al querer cambiar el sistema corrup-to que había cuestionado.

“Platiqué mucho con él. Había sido ministro del Deporte. Enfatizó que jamás en la vida se volvería a meter en la política, por lo que hablamos, igualito que en México. Me dijo: ‘no hombre, fue mi peor experiencia. Me grillaron, me hicieron de todo. Qué bueno que pude zafarme de eso’”.

“Conversamos toda la problemática que era estar en el servicio público y él quería mejorar el deporte a nivel federativo, pero tuvo mucha grilla en el Congreso, hasta que lo quitaron porque al señalar que había corrupción, causó mucha polémica