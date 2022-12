Lo comparo así, porque hay jugadores de Primera División que son chocantes y no permiten ni una foto con el aficionado , dijo el ex arquero mexicano Mateo Bravo tras lamentar el fallecimiento de la leyenda brasileña.

“Él platicaba más con sus compatriotas y cuando me acerqué me dijo tú no eres brasileño y le dije, ¿cómo no?, soy Mateinho , nos reímos y desde entonces me hizo brasileño, aunque si en verdad hubiera sido un jugador sudamericano habría cobrado como tal y ahora viviría en las islas Caimán”, recordó Bravo en tono jocoso.

“Pelé era alguien muy divertido y único. Lo comparan con (Lionel) Messi, Cristiano Ronaldo, pero ni metiéndolos a todos en una licuadora lo alcanzan. A El Rey todos lo vamos a recordar por haber sido ejemplar.

Leí una entrevista donde él dijo que al fallecer esperaba ser tan querido por Dios como lo fue por la gente. Esto es un proceso de vida, con Tigres ya se nos adelantaron varios, todos estamos formados en una fila, sólo les digo que no empujen , señaló entre risas.