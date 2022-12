Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 30 de diciembre de 2022, p. 14

Por tráfico de migrantes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió mil 684 carpetas de investigación en 2021, de las cuales en 29.33 por ciento se ejerció acción penal, y en éstas se identificaron 13 mil 378 víctimas, en su mayoría hombres de nacionalidad guatemalteca, de más de 18 años, según datos proporcionados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las 494 carpetas judicializadas representan un incremento de 260.5 por ciento en comparación con las de 2020, que sumaron 137. El mayor número se concentró en Veracruz (122), Oaxaca (71), Tamaulipas (43), estado de México (36) y Nuevo León (32).

En el Informe especial sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2021, publicado el 18 de diciembre pasado, la CNDH puntualizó que de las mil 684 investigaciones iniciadas, en mil 93 se determinó el no ejercicio de acción penal y 71 fueron remitidas a otra fiscalía por incompetencia, mientras en 26 no se especificó por qué no avanzó el caso.

Respecto al número de sentencias por tráfico de personas emitidas por los órganos jurisdiccionales, la FGR indicó que durante 2021 recibió 10 de ellas, la mayoría en sentido condenatorio, dictadas en Nuevo León.