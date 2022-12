“Los que están son de verdad de primera. Sería lamentable que iniciara un proceso de transformación y no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Claudia muy buena, Marcelo (Ebrard) muy bueno, Adán (Augusto López) muy bueno…”

Insistió que no es fácil gobernar y no está hecho para cualquiera por mucho que caiga bien entre la gente, no puede un cómico, un artista, un millonario. La política es un noble oficio que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia .

Lo ideal, enfatizó, sería que todos (las corcholatas) tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decir que no tengo preferencia por ninguno, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, no sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo .

–¿Y (Ricardo) Monreal? –se le preguntó.

–Y todos los demás y todos los demás –respondió sonriente.

–¿Llamaría a que termine la contratación de esos espectaculares? –se le insistió.

–No me meto en eso, es otra cosa eso. Yo lo único que puedo decir es que tenemos un pueblo muy politizado. Por eso yo digo: ¿hay polarización? No, hay politización, no nos confundamos, es un pueblo muy consciente.

Para dar fuerza a su argumento en el sentido que la ciudadanía está consciente, recordó una anécdota de hace más de 20 años, cuando Porfirio Muñoz Ledo optó por salir del PRD al no ser candidato a la presidencia en 2000 y lo hizo por el extinto PARM. Conforme avanzó la campaña de aquel año, el político se sumó a la ola azul que dio por triunfador a Vicente Fox.

Después de un tiempo, cuando López Obrador ya era jefe de Gobierno, Muñoz Ledo, decepcionado del foxismo, se convirtió en su asesor, aunque no fue muy sabido. Así, cuando llegó una de las marchas contra el desafuero, el hoy presidente le pidió dar un mensaje ante un Zócalo lleno. La rechifla de la gente –rememoró– fue generalizada.