E

l primer estudio empírico del carácter social, y único, que realizaría Erich Fromm (EF) fue el del carácter social del campesino en Chiconcuac, municipio de Xochitepec, Morelos. Inició en 1957 y quedó plasmado en el libro Social Character in a Mexican Village. A Sociopsychoanalytical Study (1970) escrito por EF y Michael Maccoby (MM). En español, Sociopsicoanálisis del campesino mexicano (1973, FCE). En este estudio se aplicó una variante del cuestionario interpretativo que EF diseñó y aplicó a trabajadores alemanes en 1932, cuyos resultados nunca fueron publicados porque EF fue despedido del Instituto de Estudios Sociales de Fráncfort por su rechazo de algunas tesis de Freud. Para el estudio, EF contrató originalmente una pareja de antropólogos sociales que no aceptaban el concepto de carácter social y a los que terminó despidiendo. El estudio no hubiera concluido exitosamente sin la incorporación de MM en 1960. Al 95 por ciento de los adultos de Chiconcuac se les aplicó dicho cuestionario que permitió asignar puntajes y clasificarlos en la tipología caracterológica. Cada persona se clasificó en uno de tres caracteres en el proceso de asimilación (receptivo, explotador y acumulativo; el carácter mercantil como dominante en ningún caso). El carácter productivo no se clasificó como categoría independiente, sino que a cada persona se le calificó en una escala de productividad (de 1 a 6) que se cruzó con la orientación en el área de asimilación. El 10 por ciento tanto de hombres como de mujeres, quedaron con la calificación 6. Los hallazgos muestran que la productividad entre los hombres está asociada al carácter acumulativo y negativamente con el receptivo. Entre las mujeres no hay asociación empírica entre productividad y alguna de las orientaciones caracterológicas. Uniendo los puntajes 5 y 6 de productividad, los autores encontraron que de los hombres receptivos sólo 9 por ciento tenían esos puntajes, mientras lo alcanzaban 48 por ciento de los acumulativos y 40 por ciento de los explotadores. Los varones productivos en esta comunidad campesina son, sobre todo, los acumulativos, señalan EF y MM. Es necesario especificar que Chiconcuac está en la zona de influencia de un ingenio azucarero. Sólo una parte de los hombres poseen tierra ejidal, mientras poco más de la mitad carecen de ella y bien eran jornaleros o medieros. La influencia del ingenio hace que una decisión central para un campesino con acceso a tierra sea cultivar caña de azúcar o algo diferente.