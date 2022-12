“¡Somos aún, vivimos! (kachqanirakmi)… Ya no le tenemos miedo al rayo de pólvora de los señores, a las balas y la metralla, ya no le tememos tanto. ¡Somos todavía! (…) Como las multitudes infinitas de las hormigas selváticas, hemos de lanzarnos, en defensa, hasta que nuestra tierra sea de veras nuestra tierra y nuestros pueblos nuestros pueblos” (del Himno a Tupac Amaru, de José María Arguedas).

a muerte del Edson Arantes, el Rey Pelé, no puede dejarnos indiferentes, sobre todo a aquellos que tuvimos el privilegio de verlo realizar sus proezas en el Mundial de México 70. Él fue el primero en convertir el juego de futbol en un arte, y sus jugadas tanto como sus goles se han vuelto clásicos e inolvidables. Su lugar como rey es irremplazable, porque seguirá siendo el ídolo a quien admiraron multitudes y hoy su llegada al Olimpo lo confirma. ¡Salve, oh Rey Pelé, tu nombre y tus goles serán recordados eternamente!

Sentaría un precedente para limitar aún más los derechos de cientos de miles de trabajadores de las universidades autónomas del país y de otros centros de investigación.

Sería también un elemento que generaría inestabilidad en las universidades. Desde la Secretaría del Trabajo y los tribunales laborales le hacen un flaco favor al gobierno.

Nos sumamos a la iniciativa del profesor Gustavo Ocampo, del Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach), para llamar a los trabajadores y trabajadoras universitarios, académicos y administrativos, a los sindicatos universitarios, a preparar la huelga general en la defensa de nuestros derechos.

Si golpean al Situam, nos golpean a todos.

María de la Luz Arriaga, integrante del Stunam y de la Asamblea de Profesores de la UNAM

Se queja por maltrato recibido en sucursal de Citibanamex

Al parecer el imperio trata de conservar su dominio en México a través de tentáculos disfrazados de empresas trasnacionales. En la sucursal 758 de Citibanamex, en Coacalco, estado de México, ayer, al solicitar la recepción de un depósito a cuenta, desde la misma entrada empezó el calvario cuando el vigilante me preguntó: ¿qué desea? Vengo a ventanilla , contesté. ¿A qué? A depositar . Y él especificó: Sólo cantidades mayores de 10 mil pesos; si es menos, tiene que hacerlo en el cajero automático .

A las 9:25 yo era el único cliente en la sucursal, tres o cuatro minutos después, al salir aún no había ingresado nadie más; pues bien, hice valer mi derecho de ingresar por tratarse de un establecimiento público en horario de servicio. Al pasar a la ventanilla 1, de 5 o 6 –todas estaban desocupadas–, la empleada me advirtió: no puedo recibir depósitos menores a 10 mil pesos ; insistí mostrando el dinero y el áspero alegato concluyó con un por esta única ocasión lo recibiré por excepción, pero el año próximo ya no se va a poder . Tomó los 7 mil 500 pesos ( ni yo volveré a este banco , pensé).

Como segundo oprobio, porque el mal siempre anda acompañado, antes de cruzar la puerta de salida hay una repisa para hacer anotaciones o llenar documentos; al intentar fotografiar el recibo de depósito para enviarlo al cuentahabiente –mi hijo–, el guardia se acercó y me dijo: no puede sacar fotos dentro del banco, tenemos cámaras de vigilancia y si lo hace de inmediato vendrá seguridad pública . Mejor debería venir la Condusef o la Profeco , pensé.

PD: Debo agregar que los cajeros están fuera de la sucursal; es decir, hay que salir a la calle y formarse antes de entrar por otra puerta, por lo que se expone a los clientes al atraco. Sin duda cabe preguntarse: ¿de qué lado estará la institución bancaria, de los clientes o de los delincuentes?

Daniel Moctezuma Jiménez