n el acontecer internacional, el año que está por terminar será sin duda recordado por el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que empezó el 20 de febrero con la invasión del norte, el este y el sur del territorio gobernado por Kiev y que hasta la fecha no tiene visos de solución. Aunque sorpresiva e inesperada para la mayor parte de la opinión pública internacional, la operación militar especial lanzada por el Kremlin contra el país vecino fue la culminación de diversos diferendos irresueltos entre las dos partes y de los que Occidente se aprovechó o desatendió.

Se termina 2022 con la reiteración de los bombardeos rusos sobre obras ucranias de infraestructura y con ataques de Kiev en territorio de Rusia. Pero en los cálculos geoestratégicos no aparece por ningún lado el sufrimiento de ucranios y de rusos, que se traduce en decenas de miles de muertes, en millones de desplazados ucranios y en la degradación del nivel de vida en ambos países como consecuencia del esfuerzo bélico.

Así pues, 2023 arrancará sin una perspectiva de paz y con muchas probabilidades de sumarse al lapso de una guerra interminable. Washington y Bruselas saben que por mucho material de guerra que faciliten al gobierno de Volodymir Zelensky, Rusia no será derrotada. En el Kremlin no puede caber duda de que, en tanto Kiev siga recibiendo el masivo respaldo bélico de Occidente, no podrá imponer sus condiciones a Ucrania.

En tales circunstancias, los líderes de todas las partes en pugna debieran reconocer que tarde o temprano, y a menos que escale a un encontronazo directo entre Washington y Moscú, la confrontación terminará en la mesa de negociaciones. Y más valdría decantarse desde ahora por esa perspectiva, salvando así miles de vidas y evitando una devastación material adicional a la que ya se ha causado.