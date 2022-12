“Viktor Soboliev expresa su opinión personal, y no la opinión del comité de Defensa de la Duma. Cada uno tiene derecho a decir lo que piensa. En cuanto a la compañía militar privada Wagner puedo decir que en estos momentos juega un papel determinante en la zona de la operación militar especial”.

El empresario Yevgueni Prigozhin, dueño del grupo paramilitar Wagner, conocido así por el alias de su comandante, Dimitri Utkin, fanático de las sinfonías del compositor alemán, respondió este jueves al general Viktor Soboliev, ex comandante del 58 ejército ruso y miembro del comité de Defensa de la Duma o cámara baja del Parlamento.

“Jefe del Estado Mayor: eres un hijo de la gran (…), no tenemos con qué combatir, nos faltan municiones, hijo de la (…). Los muchachos están muriendo, nadie nos ayuda (…). Estamos cerca de Bakhmut luchando contra todo el ejército de Ucrania. ¿Dónde estás? Ayúdanos, por fin. Sólo podemos definirte con una sola palabra: (…)”, comentan varios militares exaltados, en cuyos uniformes se aprecian los distintivos del grupo Wagner.

Cual gota que rebasó el vaso, correspondió al general Soboliev escribir en redes sociales:

Cualquiera se cree estratega, dirigiendo combates a distancia. Prigozhin, aunque está de nuestro lado, seamos honestos: tiene una compañía militar privada y eso es ilegal (está prohibido por la Constitución). Sí, está de nuestro lado, nos hacemos de la vista gorda, pero viola la ley, lo repito. En primer lugar, no es propio de Rusia, que desde la Rus de Kiev nunca ha tenido mercenarios. En segundo lugar, si tienen alguna sugerencia que la compartan, ya que dicen formar parte de la operación militar especial .

Y Soboliev remató: “desde hace tiempo hay que poner en su lugar al grupo Wagner: no juega ningún papel decisivo en la zona de la operación militar especial como para dictar sus condiciones. Es inadmisible que alguien pretenda ponerse por encima de otros”.

Yevgueni Sevostianov, general (retirado) del Servicio Federal de Seguridad, se sumó a la polémica al afirmar que el grupo Wagner se dedica a una especie de guerrilla de pacotilla porque:

“Es evidente que hay un encargo político contra Guerasimov en favor de su subordinado (Serguei) Surovikin (formalmente comandante en jefe de las tropas rusas en Ucrania). Prigozhin se convierte en un garrote que destruye las instituciones militares del Estado para beneficio de un grupo reducido de personas (…). El Presidente no reacciona. O no quiere o no puede intervenir.

Vaticinios de Putin

El aludido, el titular del Kremlin, Vladimir Putin, participó ayer por videoconferencia en la ceremonia de izado de bandera de tres embarcaciones que se pondrán a disposición de la armada rusa, dos de ellas submarinos, uno nuclear, capaz de portar 16 misiles balísticos intercontinentales.