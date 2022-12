Ap, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 30 de diciembre de 2022, p. 25

La Paz., La Fiscalía de Bolivia pidió ayer seis meses de prisión preventiva ante un riesgo de fuga para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo por su papel en el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales en 2019, y cuya detención, antier, desató disturbios, que concluyeron con la quema de seis oficinas públicas y una treintena de vehículos.

La fiscalía departamental de La Paz presentó una imputación formal contra el gobernador de Santa Cruz (...) por el delito de terrorismo dentro de caso Golpe de Estado I , indicó la dependencia.

De aceptarse el pedido, sería enviado a una cárcel en El Alto, municipio aledaño a La Paz, precisó en el documento el fiscal Omar Mejillones, quien advirtió de un supuesto peligro de fuga porque el detenido no tiene un domicilio habitual y posee diferentes pasaportes .

Agregó que el líder opositor no tiene inmunidad por su cargo, pues los delitos que se le imputan son del fuero ordinario y el Ministerio Público tiene ya dos años ejecutando procedimientos e investigaciones sobre el caso.

Camacho tuvo un papel fundamental en el golpe de Estado contra Morales: fue él quien llevó a La Paz la carta de renuncia que debía firmar el mandatario acusado por la oposición de haber hecho fraude en las elecciones. La mañana de ayer, Camacho debió declarar ante Mejillones, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. No tengo miedo a la cárcel de la dictadura , expresó en su cuenta de Twitter, y agregó: Fui secuestrado por la justicia del MAS (Movimiento al Socialismo). Mi única culpa es haber defendido la democracia, y junto a todo un pueblo unido, haber frenado el fraude .

La defensa del mandatario local acusó en redes sociales a la justicia boliviana de no permitirles presentar un recurso legal. Uno de los abogados, no identificado, explicó que el Poder Judicial argumenta que no puede recibir el recurso constitucional porque la sede de la Fiscalía en Santa Cruz fue quemada en las protestas de antier.

El ex presidente Evo Morales, por su parte, aseveró: “Finalmente después de tres años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto”.