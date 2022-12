Procesión, cohetes, música y ofrendas son parte de la celebración. La fiesta empieza el 7 de diciembre con la procesión y el baile de calenda; todavía no amanece el 8 de diciembre cuando Las Mañanitas sueñan con música de banda y ésta no cesará en todo el día.

El plato de fiesta para la ocasión es el mismo que en Metlatónoc: carne de cerdo en adobo. Pica, pero no hay frijoles o arroz porque allá no se acompaña con nada; se come con tortillas . Lo que sí hay es atole champurrado, mucha cerveza y refresco de cola.

Manuel tiene 53 años y conoció los surcos a los ocho, primero en Chihuahua, después en Morelos y Sinaloa, adonde sus padres iban cada año para cortar tomate y pepino. Ahí también conoció la discriminación, como en la ocasión en que unas muchachas de Sinaloa le pusieron pájaros muertos en su almuerzo y le amarraron los huaraches de hule.

A los 27 años se estableció en San Quintín con una esposa y varios hijos que necesitaban ir a la escuela. No sólo estábamos ya muy lejos de nuestra casa, sentíamos que estábamos mejor , dice Manuel, quien este diciembre entregó la mayordomía.

Empecé poco a poco a celebrar y a venerar a la virgencita; también a traer nuestra cultura, costumbres, tradiciones, lenguas, danzas indígenas; poco a poco fui dando a conocer aquí. Antes las muchachas se avergonzaban de bailar como madrinas (en la fiesta de la virgen) o en cualquier danza, y ahorita todos participan muy entusiasmados , relata mientras una de las bandas prodiga música y los devotos muestran su fervor.

Fue el primero de su familia en llegar a San Quintín. Hoy, jubilado por problemas de vista, reconoce que quisiera regresar a su tierra, donde la situación ha mejorado por los programas gubernamentales, pero es difícil porque tendría que empezar de cero y su rendimiento sería menor que hace años, y en San Quintín –a 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos– ya tiene su vida hecha, igual que algunos de sus hijos y nietos, quienes nacieron acá.