Suelen decir que operan bajo la figura de sociedad financiera de objeto múltiple (Sofomes) no regulada y ofrecen, en su mayoría, créditos que son descontados de la nómina; sin embargo, la gran mayoría de estas supuestas financieras no están registradas ante ninguna autoridad financiera.

Entrampados en deudas sobre deudas, mexicanos hacen uso de préstamos con financieras no autorizadas o sin licencia, las cuales ofrecen créditos conocidos como milagro o patito , mismos que destacan por tener altas tasas de intereses a plazos que superan los 3 años, pero que enganchan a usuarios porque ofrecen no revisar el Buró de Crédito .

También ofrecen dos tipos de atención: acudir a una oficina ubicada a espaldas del World Trade Center de la Ciudad de México o hacer un trámite telefónico y por medio de un correo electrónico enviar todos los documentos.

En varios andenes de la línea 9 del Metro se lee: “Resolvemos tu deuda… Préstamos desde 5 mil pesos en 2 horas…”, es el anuncio de Financiera 9 Ríos , misma que ofrece préstamos con una tasa fija de 347 por ciento.

En el trato con este tipo de negocios se han registrado casos de cobradores que visitan los hogares de deudores para amedrentan o incluso tomar algunas pertenencias como embargo . Si las personas llegan a acuerdos, suelen extender el plazo del préstamo con un interés más elevado.

Otro caso recurrente con este tipo de firmas apócrifas es que solicitan a las personas entre mil y 5 mil pesos antes de otorgar el crédito, como un mecanismo de cobranza anticipada o gestión del crédito , pero al recibir el depósito desaparecen y es cuando los solicitantes descubren que fueron defraudados.

Cualquier persona o empresa que te pida dinero para darte dinero es un fraude, y las personas deben de tener cuidado , ha advertido en reiteradas ocasiones el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Óscar Rosado Jiménez.

Deudas interminables

Santiago Estrada es un trabajador de 39 años, que hace 2 años fue despedido por la pandemia y consiguió un trabajo como mesero. Para Navidad quería obsequiar cosas a sus dos hijas y a su esposa y al salir de trabajar se atravesó con un folleto de estos, solicitó el crédito y aún no puede liquidarlo.

Fui a las oficinas de la financiera, que estaba por el Metro Pantitlán, y me ofrecieron de buena manera un crédito de 14 mil pesos, con opción a empezar a pagar en febrero. Era diciembre y pensé que era una buena opción, según el plan de pago eran 17 mil pesos la deuda final, y la liquidaba en diciembre de este año. Sólo que no leí que la tasa era variable y podría cambiar en cualquier momento, pero firmé el contrato. Una mensualidad de 3 mil pesos, al otro mes se convirtió en una de 5 mil 750 pesos, y así, de repente no podía pagar , dijo en entrevista.

Hablé con ellos y me dijeron que no podían hacer nada porque yo firmé el contrato, y las mensualidades subían según la inflación. Yo de eso no entiendo, pero me dijeron que si no pagaba me iban a embargar la casa. Entonces negocie y quedaron mensualidades de 3 mil pesos a liquidar en septiembre de 2023 . Por motivos de seguridad, Santiago prefirió no dar el nombre de la financiera.