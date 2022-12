Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Viernes 30 de diciembre de 2022, p. a13

Hay un Pelé que nadie quiere ver, uno que no se menciona porque su rostro no es el festivo ni alegre que ha sido inmortalizado. Hay, otro, dice el sociólogo Marcos Roitman, un Pelé que representa el inicio del futbol como mercancía y botín político. Una lectura casi siempre ignorada y que no debe quedar en la zona opaca del olvido, opina. Debe hacerse visible por todos aquellos que sí asumieron un compromiso con las mayorías y por ello pusieron en riesgo la vida , reclama.

Edson Arantes do Nascimento fue el primer futbolista que supo vender un personaje y mantener oculta a la persona, con sus intereses y complicidades con el po-der, señala Roitman. En la falsa dicotomía entre deporte y política, Pelé estableció su figura con un pie en ambas riberas.

“Él –advierte– se convirtió en mercancía. Vendió un personaje aparentemente dedicado sólo al deporte, mientras la persona se mantenía oculta con su complicidad ante la dictadura en Brasil; también un agente del capitalismo más voraz”.

Roitman evoca el momento en que el futbol inicia su transición hacia la explotación comercial de la mano de la política, cuando dejó de ser asunto de muchachos que se divertían y aún olían a potrero y calle, para convertirse en una de las formas más lucrativas del consumo y de mayor eficacia como instrumento político.

“En el reverso está Garrincha, ese genio intuitivo con las piernas torcidas, quien salió de la calle y volvió a ella para morir en el acohol y el abandono”, recuerda Roitman; mientras Pelé supo administrar la fama .

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, explica Roitman, el capitalismo entró en una etapa de consumo, de ocio y hedonismo, y necesitó construir sus propios héroes. Esos signos los encontró en un deporte masivo como el futbol y en un personaje carismático como Pelé.