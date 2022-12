Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 30 de diciembre de 2022, p. a12

Para el ex jugador brasileño Arlindo dos Santos, su compatriota Pelé fue el mejor adversario al que se enfrentó, era un adelantado a su época, simplemente un futbolista de otro mundo .

Aunque el autor del primer gol en el estadio Azteca, en 1966 con el América, nunca jugó al lado de O Rei, sí fue su rival en muchas ocasiones, de las cuales, dijo, atesora grandes momentos .

Recordó cuando ambos se enfrentaban “en aquellos memorables partidos entre el Santos de Pelé y el Botafogo de Garrincha, donde yo jugaba. ¡Eran unos duelos tremendos!, se vivían con mucha intensidad y para nosotros era un deleite estar con él en la cancha”.

Orgulloso, el ex futbolista de 82 años cuenta que cada que Pelé venía a México se saludaban y “hasta nos tomábamos un café. Tenía conocidos que me informaban dónde estaba hospedado e iba a verlo. Lo primero que me decía era: ‘ya fui a la Basílica eehh’, porque al igual que yo, era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, y ya después platicábamos de muchas cosas, me contaba anécdotas, hacíamos bromas, siempre fue muy atento conmigo, era un honor poder hablar con él”.