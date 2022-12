Pelé hizo en su tiempo las jugadas que hoy presumen los grandes futbolistas. No es que ahora quieran imitarlo, sino que antes de ellos ya estaba él, en un mundo donde no existían tantos avances tecnológicos , reflexiona. ¿Por qué? Porque el futbol sigue siendo el mismo y la pelota no pide pasaporte, acta de nacimiento ni cuenta en un banco. Sólo quiere que la traten bien, porque tiene alma. Pelé hacía goles con ella, la besaba, no quería que nadie se la quitara; le dio vida como ningún otro futbolista .

Antonio Carbajal, cinco veces mundialista en la portería mexicana, comparte mucho de lo que dice Borja, pero además añade un recuerdo de su archivo personal, ocurrido pocos días antes del Mundial del 70. En el hoy extinto estadio La Martinica, en la ciudad de León, Guanajuato, Pelé se encontró con varios jugadores de casa tras un entrenamiento de la Canarinha. Los saludó y les deseó suerte en su campaña, mirando de reojo a la Tota.

Me preguntó si podía tirarme un penal y le dije: ¿Te lo adivino o qué? Soltó una sonrisa y me respondió: ¡Tú páralo! , rememora el ex arquero entre risas. Según su versión, el brasileño falló su remate, pero el guanajuatense no pudo quedarse con la pelota y sólo la rechazó. Eres bueno, me dijo, pero a la próxima no la sueltes .