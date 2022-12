Emir Olivares y Alonso Urrutia

Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya se prepara sicológicamente para su retiro, una vez que deje la Presidencia de la República.

Imagínense, ¡cuántos años en actividad! Me estoy preparando sicológicamente para la jubilación. Entonces, tiene que ser ejercicio, lectura, escritura, ya me estoy preparando para eso; pero nada de política, nada de redes (sociales), nada de participación en congresos, ni en mítines ni hablar de política, ni con mis hijos.

En la mañanera de ayer, afirmó que no hará compromisos con proyectos que ya no le daría tiempo de concluir, pues le quedan menos de dos años en el cargo (su periodo termina el 30 de septiembre de 2024).

Por el contrario, detalló, antes de cerrar su ciclo en la Presidencia hablará con quien triunfe en la elección para relevarlo y mencionar los pendientes.

“Prefiero cuando yo hable con quien me va a sustituir, hombre o mujer, decirle: ‘Mira, esto es lo que no pude avanzar y hace falta y este es mi punto de vista’. Con todo respeto, porque yo entregando la banda (presidencial) me jubilo, y retirarme es sinónimo para mí de desaparecer, es decir, no vuelvo a la actividad política, ya estoy cerrando un ciclo, estoy buscando nombre para mi último libro de política.”

El mandatario federal comentó que recibirá a quien así se lo pida en su quinta. “¿Quieren hablar conmigo, visitarme? Ahí voy a estar en Palenque y platicamos. Casi voy a poner ahí en la entrada, en la puerta: ‘No se habla de política’. Ya estoy pensando en cómo va a ser mi último libro de política, ya hasta estoy pensando en el nombre: El final del viaje político o El final de la odisea, algo así”.