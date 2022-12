Las mañaneras tienen un suculento sabor a democracia, opina

as mañaneras de Andrés Manuel López Obrador se han convertido en un suculento sabor de la democracia. Por ahí circulan la crítica, la verdad, la información, las denuncias y sobre todo el espíritu de un país más democrático, con crecientes justicia social y libertades. No extraña por tanto que muchos periodistas y simuladores de éstos, que durante tanto tiempo ostentaron el monopolio de la información, el cual utilizaron para manipular, calumniar y mentir, ahora propongan de manera más que aberrante suprimir las mañaneras. El argumento central para solicitar tal absurdo estriba en que supuestamente AMLO promueve la violencia contra los comunicadores. Es un razonamiento muy pobre, pero también un búmeran, porque si el planteamiento es ese, ¿qué podríamos decir de los medios de comunicación al servicio del poder económico, que son la mayoría, cuando tienen décadas agrediendo a López Obrador, buscando crear la animadversión de la población hacia él y al proyecto de nación que significa la Cuarta Transformación? Esa sí ha sido una gran violencia de estos medios y periodistas, porque mientras López Obrador sustenta sus críticas en la verdad, éstos no hacen sino mentir y calumniar. Así que con el mismo argumento con el que pretenden suprimir las mañaneras, podría anularse a todos estos medios que promueven la violencia contra un individuo y un proyecto. Para la próxima que mejor piensen bien lo que van a decir para que no queden en un nuevo ridículo. ¡Vivan las mañaneras con su sabor a democracia!

Eduardo del Castillo V.

Soberanía alimentaria y fertilizantes orgánicos, demanda

Uno de tantos temas que siguen tratándose este año que termina y que pasarán al próximo con ánimo de darle salida satisfactoria, es decir, resolverlos definitiva y enfáticamente, es el que tiene que ver con los alimenticios de gran importancia para México, como el maíz. Mucha presión ejercen trasnacionales como Monsanto y sus subdivisiones en varias industrias que intentan apropiarse ejerciendo control del mercado mundial basado en el uso de semillas transgénicas y agrotóxicos dañinos para la salud humana y que trae, además, contaminación del suelo y muerte de las especies silvestres.

Las presiones se presentan después de que el gobierno mexicano, preocupado por la salud de la población en general, decidió suspender el uso del glifosato y del maíz transgénico en un plazo hasta 2024, existiendo la posibilidad de extenderlo un año más debido a las controversias que se dan en el T-MEC; es necesario poner a salvo el agua, las semillas nativas y nuestras tierras productivas de toda contaminación surgida por la saturación indiscriminada de agrotóxicos. Investigaciones muestran que 90 por ciento de tierras productoras de maíz en Estados Unidos utilizan el glifosato, entre otros químicos que realmente dañan la salud de quien siembra y de los consumidores finales. Grandes extensiones de tierras en EU se han sobrexplotado y en poco tiempo ya no tendrán nutrientes por el mal uso de éstas.

En México debe planearse conseguir la soberanía alimentaria no sólo del maíz, sino de otros productos; promover la rotación de cultivos para no cansar la tierra; producir y hacer uso de fertilizantes orgánicos, así como implementar un plan de desarrollo agropecuario e industrial de corto, mediano y largo plazos.