Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 21

Teotihuacán, Méx., Las autoridades municipales de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, encabezadas por los alcaldes priístas Edgar Martínez Barragán y Marios Paredes de la Torre, respectivamente, han permitido la operación irregular de bares y antros en el área B de restricción de la zona arqueológica, justo detrás de la Pirámide de la Luna, con lo que ese tramo del circuito empedrado se ha convertido en una zona roja .

El director de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), el restaurador Rogelio Rivero Chong, reconoció en entrevista que la parte norte del lugar, donde se encuentran importantes vestigios mesoamericanos, se ha convertido en una franja delicada , pero argumentó que la regulación y operación de los establecimientos corresponde a las autoridades municipales.

A diario, sobre todo los fines de semana, unos 20 bares instalados a lo largo de casi 500 metros del circuito operan hasta altas horas de la noche con venta de alcohol, incluso adulterado; se permite la entrada a menores de edad y a menudo hay riñas, asaltos y presencia de distribuidores de drogas, lo que ha incrementado la inseguridad en la zona.

Estos negocios operan sin control de las autoridades municipales, sobre todo en cuanto a sus horarios de cierre y venta de alcohol, con escasos rondines policiacos, informaron vecinos de las colonias aledañas.

En uno de los antros, este diario observó rotos los sellos de clausura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo que regula las construcciones en la zona B de restricción arqueológica. Según el decreto de 1998, toda el área de Teotihuacán está protegida por ser monumento arqueológico.

Operan pese a sellos de suspensión del INAH

Los bares y antros están a unos 40 metros de la malla ciclónica que delimita el área A de la zona arqueológica, detrás de la Pirámide de la Luna. Esa protección se observa en algunos tramos deteriorada y rota, porque varios autos han chocado con ella. En ese punto es fácil el acceso al sitio prehispánico por las noches.

Rivero Chong afirmó que el INAH ha cumplido con lo que legalmente le corresponde y a varios de esos establecimientos se les impuso, en su momento, suspensión de obra por daño arqueológico ; algunos enfrentan, además, denuncias penales por quebrantamiento de sellos y desacato, interpuestas ante la Unidad para Leyes Especiales de la Fiscalía General de la República, y en algún momento habrá una resolución para que se apliquen sanciones económicas o demoliciones , dijo.

El director de la zona arqueológica aseguró que cuando el instituto detecta una construcción en zona B, el departamento de inspección técnica acude a verificar si tiene permisos; de lo contrario, se coloca un sello de suspensión de obra.

En nuestro caso no podemos suspender actividades ni acciones, no estamos facultados para ello; sólo clausuramos obras constructivas. Luego de que se lleva a cabo la suspensión, se les da un tiempo para que presenten pruebas y alegatos en audiencias, y si no cumplen con los requisitos se les niega cualquier permiso de construcción; si la construcción ya se inició y se detecta que hay un daño arqueológico, entonces se levanta una denuncia penal.

Durante un recorrido por el circuito arqueológico, desde la entrada al libramiento hacia San Martín de las Pirámides y la entrada hacia el centro del municipio, se observaron varios bares y antros en plena fiesta.