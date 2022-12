Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 13

El gobierno federal concretará hoy la restructuración de la deuda con vencimiento en 2025 –mediante la adquisición de bonos por mil 200 millones de euros, según informes recientes de la Secretaría de Hacienda–, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos buscando que en 2025, el próximo gobierno no tenga la presión que tuvimos al inicio del gobierno; se reducirá el pago del servicio de deuda a la mitad .

Durante su conferencia matutina señaló que están buscando una transición que permita al nuevo gobierno operar para que no suceda como con Carlos Salinas, que le dejó la economía prendida de alfileres a Ernesto Zedillo.

Hay que cuidar la transición porque “siempre los finales de sexenio son difíciles históricamente, vamos a una etapa difícil, porque, además, vienen las elecciones. Si ahora hay ataques, imagínense. Como dirían en mi tierra y en mi agua: ‘Y lo mejor es lo peor que se va a poner’”.