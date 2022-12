Alonso Urrutia, Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022, p. 6

Las nuevas disposiciones que regularán los periodos vacacionales de los trabajadores, de acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, entrarán ya en vigor, toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto correspondiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su conferencia, el mandatario destacó la importancia de esta disposición, que permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, para que tengan posibilidad de estar más con la familia; ayuda mucho la convivencia familiar .

–Una de las quejas, sobre todo de los microempresarios, es que les va a resultar muy complicado sostener estas vacaciones para sus empleados… ¿Hay un programa que usted esté pensando de apoyo para estas empresas?

–Claro que sí hay un apoyo, el cual consiste en que hay más ventas y más utilidad, porque hay crecimiento. ¿Cuál es el respaldo? Pues que no suban los precios de la luz, del gas, de la gasolina, del diésel, ni aumenten los impuestos. Es decir, no es como antes, de, a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha, hay lujos, hay privilegios en el gobierno , no.

El primero de enero de 2023 entra en vigor el decreto con base en el cual se regula el nuevo esquema de vacaciones en México, cuyo periodo mínimo pasa de seis a 12 días al año, derecho que puede ser tomado como mejor convenga al trabajador.