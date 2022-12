Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022, p. 4

Este miércoles entra en vigor el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El programa 2022-2024 operará a través de una comisión intersecretarial y tiene como fin atajar este delito, calificado por las autoridades como de violencia extrema y una violación grave a los derechos humanos, el cual hoy extiende sus alcances en redes sociales y converge con otros delitos como desaparición y feminicidio, por lo que las víctimas de ese contexto serían miles.

Según reportes nacionales e internacionales, la trata puede ser con fines sexuales o laborales, cuyas víctimas son frecuentemente integrantes de los grupos más vulnerables como menores de edad, mujeres, migrantes, personas indígenas, de la comunidad LGBT, entre otras.

Ya fue publicado en el Diario Oficial

En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación se recalca que desde 2003 México ratificó el Protocolo de Palermo, complemento de otros acuerdos internacionales.