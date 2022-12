En la exposición de motivos de la iniciativa que presentó en el cierre del pasado periodo de sesiones, resaltó que en la actualidad se han creado diversos mecanismos de transparencia y de apertura en el Senado, pero “es de suma importancia institucionalizar el parlamento abierto, pues actualmente realizarlo no es una obligación ni una función o facultad del Poder Legislativo, aunque en los años recientes, en los que Morena gobierna, se ha manifestado una voluntad política para abrir esa instancia.

No obstante, no se puede dejar el futuro de esta figura de participación ciudadana a la voluntad política, pues no se sabe si en un futuro exista la voluntad que tenemos los legisladores hoy en día . Es por ello que se debe institucionalizar esta figura, que permita a la ciudadanía sentirse representada en la construcción de las leyes y por ello se debe modificar el marco normativo que encuadra las funciones y operación del Senado”, resaltó Armenta.

La iniciativa propone reformar los artículos 130 y 133 del Reglamento del Senado de la República.