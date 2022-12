L

a Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvió ayer que debe seguir vigente la orden emitida por el ex presidente Donald Trump que obliga a expulsar del país a quienes lleguen a él pidiendo asilo. Tal directiva, conocida como Título 42, fue adoptada en el marco del desastre pandémico por el que transitó el mundo –agravado por las torpes decisiones del propio Trump– y usó como justificación la necesidad de evitar contagios por parte de los extranjeros que acuden al territorio estadunidense huyendo de la violencia o de la persecución en sus países de origen.

Incluso en aquellas condiciones de emergencia sanitaria, el veto a los solicitantes de asilo era irracional, carente de bases científicas y profundamente inhumano. Lo es más ahora, cuando la pandemia de SARS-CoV-2 ha de empezar a considerarse, a decir de las autoridades internacionales, una afección endémica. De modo que el fallo del máximo tribunal estadunidense que perpetúa la prohibición trumpiana no tiene más fundamentos que la xenofobia y el racismo característicos de la presidencia anterior.

El fallo que da vigencia indefinida al Título 42 complica la crisis humanitaria que se vive en nuestra frontera norte y coloca al gobierno mexicano en una encrucijada de muy difícil solución, pues no hay condiciones para proporcionar servicios básicos y garantizar la seguridad de decenas de miles de migrantes, pero tampoco es viable regresarlos de manera digna y segura a sus países de origen. Por ello, la resolución del máximo tribunal estadunidense no sólo es una tremenda injusticia para los viajeros, sino también un agravio para México, que se ve enfrentado a un problema en cuya génesis no tuvo responsabilidad alguna.