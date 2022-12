Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022, p. 21

Saltillo, Coah., La designación del senador Armando Guadiana Tijerina como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila y virtual candidato a gobernador, tras quedar en primer lugar en las encuestas que hace dos semanas difundió la dirigencia nacional de Morena, dividió al consejo estatal del partido y en vísperas del inicio del proceso electoral, el primero de enero, hay consejeros estatales que desconocen al legislador y demandan que se emita una convocatoria para elegir aspirantes.

La facción del consejo estatal de Morena que desconoce a Guadiana Tijerina respalda al subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien quedó en tercer lugar en los sondeos, detrás del senador y del consejero nacional Luis Fernando Salazar.

La presidenta del consejo estatal morenista, Yamille Mtanous Castaño, citó a sesión extraordinaria este martes y acudieron 37 de 70 miembros, cuatro de ellos de manera virtual, con lo cual declaró que había quorum para avalar los acuerdos.

En la sesión se creó una comisión estatal de elecciones, la cual llamó a su par nacional a emitir la convocatoria para elegir candidato a la gubernatura en enero próximo, a fin de que compitan Ricardo Mejía Berdeja y Armando Guadiana.

Los consejeros afines a Mejía Berdeja reconocen el nombramiento de Guadiana Tijerina como coordinador de los Comités en Defensa de la 4T en Coahuila, pero niegan que en él vaya implícita su designación como candidato a gobernador, como aseguró el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque.

Reto a Diego del Bosque y a Mario Delgado (dirigente nacional del partido guinda) a que me digan en qué parte de los estatutos del partido dice que el coordinador de la Defensa de la 4T tiene que ser el candidato a la gubernatura , expresó Yamille Mtanous.

“Estamos diciéndole a Mario Delgado que Coahuila no se toca, que Coahuila no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia y que los coahuilenses estamos dispuestos a defenderlo y que ha sido un estado muy violentado.