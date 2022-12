Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022, p. 8

Madrid. El pasado mes de noviembre, Kim Kardashian y Kanye West ponían fin legalmente a su matrimonio después de siete años de relación y cuatro hijos en común. Ambos llegaban a un acuerdo y, hasta el momento, poco se sabía de la relación que ambos mantenían actualmente.

Ha sido la mayor de las Kardashian quien ha roto el silencio en el podcast Angie Martinez IRL de la CNN emitido este lunes 26 de diciembre, en el que ha explicado rota de dolor lo complicada que es la crianza compartida junto al rapero: La copaternidad es jodidamente difícil .

Entre lágrimas, la empresaria se ha sincerado sobre su relación con West, que desde hace meses no ha dejado de protagonizar diferentes polémicas por sus comentarios antisistemas y racistas que le han llevado a romper acuerdos comerciales con marcas internacionales del nivel de Balenciaga o Adidas.

A pesar de todo el revuelo causado, la influencer ha intentado mantener al margen a sus cuatro hijos, evitando que los pequeños conozcan las noticias que su padre ha protagonizado: Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una mierda de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación .