La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022

Los Ángeles. Naomi Ackie, quien interpreta a Whitney Houston en la cinta biográfica I Wanna Dance With Somebody, es la primera en admitir que no es la doble de la estrella pop. De hecho, afirma que no se parece a ella en absoluto.

¿Están seguros? ¿están completamente seguros? , preguntó en una entrevista reciente con Ap.

Sin embargo, la gente que conoció a Houston, su familia y el productor de discos Clive Davis, entre ellos, están convencidos de que la ascendente actriz británica era la correcta para la película, planeada para ser una celebración llena de música y una suerte de correctivo a otros proyectos que le dieron un tratamiento más lascivo.

La cinta, escrita por el guionista de Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten, muestra el ascenso de Houston de chica corista de Nueva Jersey a superestrella mundial, con el enfoque puesto en la mujer detrás del ícono, sus problemas, triunfos y demás, hasta su muerte en 2012 a los 48 años.

Es un estudio de la esencia de Whitney, no su imagen , afirmó Ackie. Pensé, si voy a hacer esto hablaré desde su mundo interno; lo demás está fuera de mi control .

Una parte importante de ese viaje era encontrar al director correcto para sostener su mano y presionarla cuando fuera necesario. Kasi Lemmons era un desconocido para Ackie, pero pronto desarrollaron un profundo lazo espiritual.

Ambos hablaron con Ap sobre Houston, la complicada relación de la sociedad con los íconos y de decir la verdad manteniendo su dignidad intacta.

–Kasi, ¿cuál fue tu relación con Whitney?

Lemmons: “La miré subir a la fama siendo una joven actriz en Nueva York, parte del mundo de la danza negra. La primera vez que la vi, me pregunté ‘¿quién es esta hermosa criatura con esta voz?’ Todo era especulación. Realmente no la conocíamos. Diez años después, en la cima de su carrera, escribí dos guiones para ella. Así que pude verla como ser humano, sentada en una silla frente de mí, sudando, cansada, con cosas en la cabeza. Pude conocer a John Houston (su padre y mánager), que hablaba de la marca, la imagen. Eso fue lo que se quedó conmigo y quise llevarlo a la película”.