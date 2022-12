El tiempo que se pierde en la revisión del VAR o en la pausa de una jugada se añadirá en el de descuento, no importa si son cinco, siete o 10 minutos , esbozó Archundia hace unos días, teniendo como referencia lo ocurrido en la Copa. La idea es utilizar lo menos posible el videoarbitraje, sólo cuando sea muy necesario .

Aun sin esta herramienta, la Comisión que hoy preside Armando Archundia prepara varios ajustes en la aplicación de las reglas de juego, entre ellas una menor utilización del VAR, la estricta indicación de que no todos los contac-tos son falta , además de la compensación de minutos (sin importar la cantidad) para mejorar el tiempo efectivo en los partidos como consecuencia de cada falta.

Hay quienes dicen que no son justos los fuera de juego milimétricos, pero mientras sea consistente y se marque parejo va a funcionar , explica. Esta Copa estuvo marcada por la tecnología. Ojalá algún día la Liga Mx pueda tener el mismo sistema, pero resulta muy costoso .

En el Mundial de Qatar, la Comisión de Árbitros de la FIFA incorpo-ró la tecnología del fuera de juego semiautomático para recortar el tiempo de espera en la decisión de los silbantes. Aunque se trata de un sistema mucho más exacto para la revisión de jugadas, con un sensor integrado dentro de la pelota para calcular al milímetro el momento del golpeo por parte del pasador, por ahora no está al alcance de la Liga Mx, afirma Arturo Brizio, ex titular del gremio en el país.

El VAR no compró perfección, sino justicia deportiva , recalca Brizio con la experiencia de haber impulsado la herramienta en 2018 en la Liga Mx, en medio de un entramado de opositores. Al ser tan interpretativo nuestro reglamento, siempre existirá la polémica .

Otras de las variantes arbitrales que serán aplicadas en el Clausura 2023 corresponden a la definición por penales. De acuerdo con el reglamento, si un jugador es expulsado durante los 90 minutos o en tiempos extra, los dos equipos tendrán que equiparar el mismo número de cobradores. Así, el plantel que terminó con más elementos en el campo deberá decidir quién no tira en la tanda.

En el caso de los lesionados, si un futbolista argumenta tener molestias y no toma su turno desde los once pasos, el árbitro determinará que es un penal fallado al no tener manera de comprobar la afectación. Finalmente, los silbantes tendrán prohibido ingresar al área cuando una jugada esté en desarrollo cerca de alguna portería y deberán desplazarse por fuera, bajo la premisa que es más importante un ángulo de visión que la proximidad.