▲ La obra Tecnotalento Made in Spain, de Javier Arrés, usada en la portada de XL Semanal, fue vendida en NFT en España. Foto tomada de la cuenta de Instagram del artista

Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de diciembre de 2022, p. 5

Madrid. En los últimos años se ha visto cómo el arte digital ha generado tanto interés como escepticismo y precisamente esto último se ha dado por el absoluto desconocimiento que hay acerca de esta ya no tan nueva forma de crear nuevos lenguajes y obras artísticas.

Debido a su intrínseca relación con los tokens no fungibles (también conocidos como NFT) y, por extensión, con la cadena de bloques y las criptomonedas, se puede llegar a confundir el verdadero significado de arte digital, que va más allá de los nuevos sistemas de intercambio de activos en el ámbito virtual.

Por eso, conviene determinar primero qué es el arte digital. Este es el creado mediante herramientas digitales con un ordenador o una cámara de fotografía digital. De esa manera, el arte digital podría ser una imagen JPG, un video, un GIF o una escultura realizada con tecnología de realidad aumentada (RA).

Cabe destacar que este tipo de arte no es nuevo ni algo desconocido, sencillamente ha surgido un mercado en el que se pueden vender, cosa que antes era muy compleja , reconoce el artista y pionero en criptoarte en España Javier Arrés, en una entrevista con Europa Press.

El artista insiste en que no todos los NFT son arte, pero sí todo criptoarte es NFT . En este sentido, aclara que lo que en realidad significan esas siglas es que dicho archivo digital ha sido tokenizado, es decir, que se le ha asociado un contrato en una red blockchain.

Al producirse esto, dicho activo se convierte en único, le da autenticidad y marca ese archivo como el original, que seguramente es lo más importante en el mercado del arte y el coleccionismo , añade Arrés, quien asegura que la conexión entre el mundo cripto y los NFT es menor de lo que la gente cree .

En este sentido, conviene subrayar que el arte digital no es novedoso, sino que ya abundaba antes de la explosión del criptoarte. Llevábamos muchos años haciéndolo. La brutal diferencia es que, el que lo hacía digital, no podía vender luego esa obra como única. Vendía su uso, pero no la original , asegura Arrés y destaca que en el concepto de unicidad radica la verdadera revolución de los NFT .

Al contrario de lo que muchos piensan, el criptoarte no exige un pago completo con criptodivisas, sino que se puede adquirir con tarjeta de crédito para evitar el denominado Gas Fee: dinero que se paga para crear un NFT o realizar una transacción dentro de una blockchain.

Por otra parte, Arrés subraya que el arte digital no necesita de grandes medios para poder ejercerse, ya que sólo es necesaria la conexión a Internet, una criptocartera en MetaMask –que se puede crear de forma gratuita– y poco más de 10 dólares (unos 13 euros) para acuñar la obra y crear un NFT; esto, en el caso de que se trate de una obra menor, ya que, como en el arte tradicional, las creaciones se clasifican según su precio y prestigio.

Debido a que estos medios son asumibles y están al alcance de la mayoría de los usuarios, es común que en este ámbito se hable de arte digital y democrático, al contrario del arte tradicional, que sí exige cantidades económicas altas para ejercer de coleccionista.

Este ha sido uno de los motivos por los que algunos artistas se han lanzado en el entorno del arte digital en los últimos años, pues sirve como medio para acercar sus obras al resto del mundo de forma masiva y, a su vez, recaudar dinero con sus ventas.