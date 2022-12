Las autoridades me piden registrar mi nacimiento de nuevo, es decir, debo llevar a mis hijos y esposa a que acrediten mi identidad, pese a que cuento con los documentos originales que dan fe de mi nacimiento.

En entrevista con La Jornada, el maestro explicó que por esa medida no le han pagado sus ahorros acumulados en los últimos tres años de servicio en la subcuenta de vivienda.

González Figueroa, quien fue fundador de la CNTE y que por décadas participó en diversos movimientos sociales, destacó que se trata de un acto incorrecto y una injusticia de la autoridad a un maestro que ha dado la mayor parte de su vida a cumplir con su tarea educativa en favor de los jóvenes para construir un mejor país .

Ahora piden que vaya a Chilpancingo a registrarme de nuevo, pero no es posible, pues ya visité cinco oficinas del Registro Civil y en ninguna se dignan a atenderme, no me prestan atención, aunque el error haya sido de ellos, pues yo sigo vivo, pero sin acta de nacimiento .