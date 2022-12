Insertó en la disputa por la presidencia de la SCJN la polémica difundida por un medio conservador , sobre la originalidad de la tesis de licenciatura de Esquivel, porque pretendían incidir en el proceso. Al advertir los temores del conservadurismo porque sea elegida lanzó: ¿A quién quieren los conservadores?, ¿de parte de quién es este golpe?, ¿a quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos, a ese quieren de presidente .

Pensaron, los que están en contra de la ministra, que ya con eso la eliminaban como candidata. El golpe también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierta, porque no tenemos candidatos. No nos corresponde elegir y somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial , indicó. Sin embargo, la definió como “una mujer que está de acuerdo en la transformación del país […] ha actuado con mucha rectitud y apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial”.

A pregunta expresa de que un escándalo semejante en otros países inhabilita al involucrado, el mandatario sostuvo que hay un interés político detrás de la versión original del hecho que se difundió.

–¿La considera una persona ­honesta?

–En lo que a mí corresponde, lo que me consta es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace seis años para acá y ha tenido una actitud consecuente, nunca he recibido una queja [...]. Pero no se puede con una nota de [Carlos] Loret de Mola descontarla. Podrá pasar en otros países, pero yo no creo que debe de copiarse, hablando de plagios, procedimientos de otros países, cuando aquí tenemos una realidad muy específica.

En su visión, no es aceptable que se juzgue como lo están haciendo los medios, como era antes y como está ahora en su apogeo: el linchamiento político a los adversarios, en ese caso a nosotros .

Mencionó la importancia del relevo en la presidencia para continuar con los cambios en el seno del Poder Judicial que emprendió el presidente, Arturo Zaldívar, quien esta semana concluye su gestión.

–¿La ministra garantiza esa ­reforma?

–Sí, aunque no va a ser fácil y va a llevar más tiempo, porque es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros, se va a llevar tiempo el que con la iniciativa del mismo Poder Judicial se vaya limpiando.

Para el Presidente existe la forma de generar las condiciones para que busque la forma de resolver esta polémica esta semana, “porque es un asunto en el que la transparencia, con hechos, no palabras, ayudará mucho. Sería bueno, ese es mi punto de vista, pero no como quizá imaginaron: ‘Pegamos el descontón y ya eliminamos a la ministra’. No”.