Jim Cason y David Brooks

Especial para La Jornada y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 27 de diciembre de 2022, p. 4

Washington y Nueva York., Al atravesar el cinturón agrario del Medio Oeste de Estados Unidos se escucha un coro de pequeños granjeros, líderes comunitarios de zonas rurales y algunos políticos electos locales que coinciden en que a pesar de los altos precios para los productos de estas tierras y de los avances importantes en tecnología agraria, el país necesita revaluar la estructura de la producción de alimentos, algo que tendría impacto no sólo aquí, sino al otro lado de sus fronteras.

Se necesita repensar de manera sustancial cómo y qué cultivamos y los sistemas de mercadeo que hemos estado usando , afirma John Hansen, presidente de la Unión de Granjeros de Nebraska. En entrevista en las oficinas de su organización en la ciudad de Lincoln, explica que si manejas por las zonas rurales del estado están apagadas las luces, uno ya no ve tiendas, los pueblos que antes estaban ahí han desaparecido . Las llamadas al número de emergencia para los integrantes de su organización se han incrementado en 10 por ciento en este año.

Los agricultores son los primeros en entender que los sistemas de tierras cultivables y agua están por llegar a un punto de quiebre, asegura, pero la estructura del comercio de granos, los precios pagados por los productos agrarios no funcionan para bien de los granjeros, y aunque saben que la forma en que trabajan daña sus tierras y aguas, no les puedes pedir que hagan algo por el interés de su medio ambiente, pero que no ofrece ingreso para que sobrevivan como granjeros .

Dale Wiehoff, granjero jubilado, coincide con eso; en entrevista con La Jornada en su granja en Wisconsin, agrega que el modelo de producción agraria es en gran parte responsable. Los organismos genéticamente modificados hacen relativamente más fácil el cultivo de maíz y soya, el tiempo que uno dedica en estar en los campos es menor y los costos de mano de obra son mucho más reducidos. En general, uno hace tres pases para rociar Roundup (herbicida y pesticida químico) y con eso casi todo está hecho. En algunos lugares lo hacen desde una avioneta .

Pero las consecuencias de tanta eficiencia son comunidades rurales vacías; dice que “una vez que sustituyes mucho capital para mano de obra desaparecen las granjas pequeñas y el número de gente trabajando se reduce. Los jóvenes se van, las comunidades quedan huecas. Hay gente de edad avanzada rica en tierras, pero sin suficiente dinero para vivir. Uno puede ganar más vendiendo su granja que en cultivarla.