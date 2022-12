Por todo ello, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano y propugnamos por el cese de la violencia y el restablecimiento de la democracia, abriendo paso al diálogo entre los diferentes sectores sociales y políticos a fin de no vulnerar los derechos humanos, ni reprimir las diferentes formas de expresión de los manifestantes. Asimismo, que no se permita la intervención de otras naciones para la solución de los problemas internos de Perú, estableciendo mecanismos para que sea la propia población la que decida y valide o no la función de sus representantes.

Equipos docentes de México, Efrén Gutiérrez Martínez

Canto para una oposición desenfrenada

No tienen otro lenguaje que la violencia, la mentira, la desunión. Fue el pueblo quien votó por quien votó, no ustedes. El país no les pertenece más. Es el pueblo el que sostiene, ustedes son las que boicotean, atacan e impiden que florezca la nueva era para nosotros, los jodidos, los patas rajadas . Y somos nosotros quienes les damos de tragar sembrando sus campos, limpiando sus casas, manejando sus autos, sosteniendo sus fábricas y negocios. Son ustedes quienes permitieron uno y otro fraude electoral, un instituto pervertido, una corte de criminales comprados por los malos . Son ustedes los que sembraron cizaña en nuestros campos, quienes vendieron nuestras playas a extranjeros. Por más de 30 años serrucharon el piso. Sus plañideros locutores, de ignorancia, mediocridad y vulgaridad vastas no se atrevieron a decir nada cuando mataban a nuestros hijos, secuestraban a nuestros líderes o violaban a nuestras hijas. ¿A qué vienen los reclamos de un infierno que ustedes crearon? ¿A qué vienen sus quejas cuando sus presidentes fueron impuestos por Estados Unidos o por el narco? ¿A qué vienen, señora Xóchitl, Lilly, Kenia y otras a reclamar lo que su indignidad de seres humanos no sostiene? ¡Basta! ¡Dejen de frenar, dividir, azuzar violencia, esparcir mentiras, defender a sus criminales! ¡Basta! Apoyen lo que la mayoría decidió, pacíficamente, en las urnas. Sumen esfuerzos para crecer.

Benjamín Santamaría, El Rey Mono, poeta, trabajador comunitario