Tras 18 meses de investigación contra el ex presidente Donald Trump por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento de revertir los resultados de las elecciones que dieron la victoria al actual presidente, Joe Biden, un comité de la Cámara de Representante entregó al Departamento de Justicia una exhaustiva hoja de ruta con testimonios y pruebas que podrían generar nuevos cargos criminales contra el magnate o dar mayor sustento a los ya existentes informó el diario británico The Guardian.

Ex fiscales que participaron en la investigación del comité manifestaron que la detallada presentación de nuevas evidencias complementa las pesquisas del Departamento de Justicia, incluyendo una con la que se pretende demostrar que Trump, junto con el abogado conservador John Eastman, tenía una maquinación para demostrar el presunto fraude en su contra que involucraba el uso de votantes falsos, declaró elex inspector general del Departamento de Justicia Michael Bromwich, quien dijo esperar que la indagatoria contribuya a influir en la opinión pública que favorece al magnate.

El ex fiscal Daniel Richman declaró que si bien las audiencias que ha habido hasta ahora son una buena base para constatar la culpabilidad de Trump y sus colaboradores, el documento presentado hace un trabajo extraordinario en reunir la evidencia material .

Aseveró que la labor del panel no es hacer rodar cabezas , sino tener información suficientemente detallada que el Departamento de Justicia pueda tener a su disposición, si así lo decide.