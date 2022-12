Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 27 de diciembre de 2022, p. 17

Río de Janeiro., La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil inició ayer la búsqueda de Alan Diego Rodrigues, un segundo sospechoso del intento de atentado terrorista en los alrededores del aeropuerto de la ciudad, luego de que George Washington de Oliveira Sousa, seguidor del presidente Jair Bolsonaro, intentó explotar un camión cargado de combustible.

Según informaciones adelantadas por el diario Correio Braziliense, el hombre de 32 años fue el encargado de transportar el paquete bomba hasta el camión, según las confesiones del primer detenido a la policía.

El primer arrestado, De Oliveira Sousa, quien ya fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, reveló que en un primer momento la encargada de transportar la bomba era una mujer, pero que se arrepintió en el último momento y entonces se ofreció Rodrigues.

El presidente electo de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la calma luego de que De Oliveira Sousa fue transferido al centro penitenciario de máxima seguridad de Papuda.

El sujeto dijo que se inspiró para realizar el atentado en el llamado a armarse hecho por Bolsonaro, para crear un arsenal, según una copia de su testimonio policial vista por la agencia Reuters.

De Oliveira Sousa fue detenido el sábado, un día después de que la policía dijo que frustró su plan para hacer estallar un artefacto explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia. El incidente añadió una nueva dimensión a la violencia poselectoral en Brasil, donde la tensión sigue alta tras las elecciones más reñidas en décadas.

El ministro de Justicia entrante, Flavio Dino, dijo en una entrevista televisiva ayer que será necesario reforzar la seguridad para la to-ma de posesión el domingo próximo del presidente Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro.

No permitiremos el terrorismo político