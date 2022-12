▲ Una mujer vendió piñatas con las imágenes del ex presidente Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres y la presidenta peruana Dina Boluarte, este fin de semana en el centro de Lima. Foto Afp

Al término de la operación de registro, Ayala indicó ante los medios su disposición a colaborar con la justicia. He sido juez y tengo mucha responsabilidad en no mentir , aseguró.

Según el Ministerio Público, el ex asesor presidencial Bruno Pacheco y el ex ministro Ayala habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo , gracias al que, junto con Castillo, se habrían beneficiado económicamente de los ascensos en 2021.

En Lima, los agentes de la fiscalía y la policía acudieron durante la madrugada a las oficinas de Ayala, donde entraron por la fuerza. Después ingresaron a la residencia particular del ex ministro, quien les permitió el acceso. Incautaron una computadora portátil, varios documentos y una copia espejo de su computadora personal.

Estoy dispuesto a decir lo que sé, yo no voy a cargar con culpas ajenas sobre mis espaldas. Si he visto que alguien ha dejado algo (de dinero) o no, lo diré ante un fiscal , declaró quien fuera encargado de Defensa entre julio y noviembre de 2021, según La República.

Ayala aseveró estar limpio de toda culpa y rechazó estar involucrado en cualquier trama corrupta. Si hay gente que ha robado, que se vayan presos porque nadie le debe robar al Estado. Yo estoy limpio (...) Como Walter Ayala me reafirmo que no soy ladrón y no he robado ni un sol al Estado, y prueba de ello es que ha pasado más de un año y medio y estoy acá: bien parado , apuntó.

A mí se me investiga por unos supuestos ascensos ocurridos entre septiembre y octubre de 2021. Ha pasado cerca de un año y medio, ¿en año y medio qué van a encontrar? Pienso que esta diligencia ha sido innecesaria. ¿Y cuál es la prueba de esto? No han encontrado nada , añadió.

Gobierno de Boluarte cesa a 312 funcionarios

En tanto, el gobierno de Dina Boluarte cesó a 312 prefectos provinciales y distritales en 23 regiones del país andino, en los últimos 15 días, debido a que afirma que dichos funcionarios son responsables de las protestas en su contra.

Luego de recibir información de inteligencia sobre la actuación de estos subprefectos distritales designados por el ex presidente Castillo, como organizadores, instigadores o participantes de las violentas protestas, se evaluó la situación de estos funcionarios y se prescindió de sus servicios , explicaron fuentes del Ministerio del Interior a La República.

En Ayacucho, un departamento del centro-sur donde 10 personas murieron durante las protestas, el ministerio despidió a 57 funcionarios. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, en entrevista con el diario El Comercio, descartó por el momento el fin de las protestas, que deja 28 fallecidos, e indicó que el gobierno busca dialogar con los manifestantes.