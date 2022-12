E

l año está cerrando con malas señales para el futuro de los pueblos indígenas y éstos no se dejan. Nuestra tierra comunal le da agua y vida a la ciudad. Queremos respeto al territorio, herencia de nuestros abuelos . Así sintetizaron en días pasados los habitantes de Milpa Alta su postura ante los intentos de las autoridades de la Ciudad de México por privarlos de su agua para satisfacer las necesidades de la industria inmobiliaria que la ahoga. A unos cuantos kilómetros de ahí, en la alcaldía Xochimilco, los pobladores de San Gregorio Atlapulco se levantaron para oponerse a las obras para llevarse su agua que por años han cuidado, dejándoles a cambio las aguas negras que la ciudad produce. Lo justo de la demanda generó un gran apoyo popular que puso en riesgo incluso la candidatura a la Presidencia de la República de la jefa de Gobierno y tuvieron que recular.

No es el único lugar donde los pueblos andan descontentos por las políticas extractivistas y los megaproyectos del gobierno del cambio. Por el norte del país los mayos de Sinaloa, junto con los pescadores y pobladores del valle de Ohuira, Sinaloa, no cejan en su empeño por detener la construcción de una fábrica de amoniaco que, a decir del gobierno, apuntalaría la agricultura comercial, pero desde el punto de vista de los afectados destruiría su entorno y truncaría sus posibilidades de vivir un futuro digno. Según el gobierno, eso ya se resolvió en la consulta pública que se realizó por mandato judicial, pero los afectados no están de acuerdo porque, según su dicho, votaron los que no debían hacerlo. No es ocioso insistir en que este proyecto cuenta con el aval de los gobiernos federal y estatal, quienes arribaron al poder prometiendo cambios a este tipo de políticas.

Un poco más al norte los pueblos que integran la tribu yaqui, sobre todo Loma de Bácum, insisten en que el gasoducto Agua Prieta Topolobampo, que surtiría de gas a la industria regional, no pase por su territorio sagrado. Su lucha da algunos frutos pues la Comisión Federal de Electricidad ha decidido modificar el trazo para que no lo haga, pero para hacerlo solicita que los inconformes se desistan del amparo, pero estos, desconfiados como son, dicen que lo harán cuando el nuevo trazo del gasoducto este definido, cuente con la aprobación de los pueblos que podrían ser afectados, se desistan de las imputaciones contra su compañero Fidencio Aldama, al que mantienen injustamente en la cárcel, y reparen el daño causado, como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No quieren que les suceda como en el gasoducto, que ganaron el amparo, pero sigue funcionando.